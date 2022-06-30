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В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Да, шеф!»

В Нижнем Новгороде 6 и 7 августа состоится гастрофестиваль «Да, шеф!»

Фото: пресс-служба гастрофестиваля «Да, шеф!»

В Нижнем Новгороде 6 и 7 августа в парке «Швейцария» пройдет гастрофестиваль «Да, шеф!». Автор идеи и один из орагнизаторов мероприятия — телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев, сообщает портал «Нижний 800».

В первый день фестиваля состоится масштабное кулинарное шоу, во время которого любители поборются с профессиональными поварами за звание «Суперкулинара Поволжья». Во второй день туристы и жители города смогут наблюдать за конкурсом «Школьная кулинарная битва», по итогам которого будут выбраны новые блюда для школьных столовых.

Также гостей праздника ждут мастер-классы, различные конкурсы, квесты, костюмированное шествие и музыкальный концерт. Кроме того, каждый желающий сможет поучаствовать в установлении нового рекорда — в приготовлении самого большого свекольника в России.

Ранее, 29 июня, в Русском музее фотографии открылась выставка «Нижегородская ярмарка. Страницы истории». В экспозиции, которая будет открыта для жителей и гостей Нижнего Новгорода до 18 сентября, представлены фотографии 1860-х — 1990-х годов. 

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Валентина Процкова
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