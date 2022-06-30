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Глава нацразведки США обвинила Китай в оказании за кулисами помощи России

Глава нацразведки США Хейнс: Китай помогает за кулисами России на фоне спецоперации

Фото: Al Drago / Pool / Reuters

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что власти Китая оказывают за кулисами помощь России на фоне военной спецоперации на Украине. С соответствующим обвинением она выступила на форуме в Вашингтоне, пишет ТАСС.

Она отметила, что Пекин находится в «очень неудобном положении», поскольку, в отличие от многих союзников США, старается публично не занимать критическую позицию в отношении Москвы. «И в то же время мы видим, что они помогают России различным образом за кулисами, иногда более очевидно или менее очевидно», — отметила глава нацразведки США.

Ранее стало известно, что Министерство торговли США включило в черный список (entity list) пять китайских компаний — Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics — за сотрудничество с российской армией после начала спецоперации на Украине.

До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр обороны Ллойд Остин предупреждали своих китайских коллег, что Вашингтон примет решительные меры, если Пекин предоставит Москве какую-либо военную помощь.

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Марина Совина
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