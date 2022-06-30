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Байден перепутал Швецию и Швейцарию

Президент США Байден перепутал в речи Швецию и Швецарию

Президент США Джо Байден в своей речи назвал Швецию Швейцарией, выступая на пресс-конференции. Видео его оговорки публикует РБК.

Во время своего выступления Байден рассказывал про содержание своего разговора с президентом Финляндии Саули Нийнисте. «Он предложил, чтобы мы позвонили лидеру Швейцарии», — перепутал американский президент.

28 июня Байден оговорился в ходе встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Байден назвал НАТО угрозой и заявил, что организация представляет опасность для самой себя. «Суть в том, что вместе альянс угрожает нашим позициям», — сообщил он.

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Николай Чигасов
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