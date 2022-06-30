Туристы круизного поезда «Жемчужина Юга» посетили Дербент

Туристы поезда «Жемчужина Юга» посетили крепость Нарын-Кала в Дербенте

Пассажиры круизного поезда «Жемчужина Юга» посетили крепость Нарын-Кала в Дербенте и коньячный завод. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя РЖД Андрея Кружалина.

«"Жемчужина Кавказа" является единственным круизным туром, который курсирует еженедельно по маршруту Москва - Майкоп - Нальчик - Грозный - Дербент - Кисловодск - Москва», — рассказал он.

По словам Кружалина, Дербенте — колоритный город, и его не сравнить с современным Грозным, Майкопом или Нальчиком. «Там города побольше, но менее аутентичные. Дербент все-таки самый старый город в нашей стране, там соответствующая архитектура, которой туристы восхищаются», — поделился он.

В Дербенте высадились 120 человек, в рамках турмаршрута на остановку было заложено пять часов. За это время отдыхающие смогли посетить с экскурсией город, крепость и коньячный завод.