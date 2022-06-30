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Незаинтересованность Запада в мирном решении ситуации на Украине объяснили

Депутат Белик: Запад использует Киев и не видит выгоду в мирном решении на Украине

Фото: АГН «Москва»

Западным странам невыгодно мирное решение ситуации на Украине, поскольку им важно использовать киевские власти для противостояния с Москвой. Такое объяснение привел в разговоре с «Известиями» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По его мнению, Запад мало волнует благополучие жителей Украины. Государства, оказывая киевскому режиму помощь с вооружением, сами подогревают конфронтацию, пояснил Белик.

«Коллективному Западу невыгодно быстрое решение конфликта на Украине: ему необходимо использовать Украину для противостояния с Россией и достижения своих целей», — утверждает депутат. Поддерживая разного рода провокации, Запад еще сильнее затягивает конфликт, добавил парламентарий.

До этого депутат Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру» счел стратегией НАТО желание завершить украинский конфликт военным путем.

29 июня премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо рассказал, что саммит НАТО заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости решения ситуации на Украине «только военным путем».

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Анна Щербакова
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