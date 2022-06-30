Украина введет санкции и торговое эмбарго в отношении Сирии
МИД Украины сообщил о начале введения санкций и торгового эмбарго в отношении Сирии
Украина начала процедуру введения санкций и торгового эмбарго в отношении Сирии. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел республики.
Ранее стало известно, что Киев объявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией из-за намерения руководства страны признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР).
«Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц», — говорится в сообщении МИД Украины.