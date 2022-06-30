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Россиянка побывала на турецком курорте и описала его фразой «это не Тагил»

Читательница «Тонкостей туризма» отдохнула в Фетхие и рассказала о «волшебной» природе

Фото: Feyza Dogan / Unsplash

Россиянка отдохнула на турецком курорте Фетхие и описала его фразой «больше похож на Грецию и Македонию». Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Первое, на что обратила внимание путешественница — это «волшебная» природа, бирюзовое море и живописные поселки. Она порекомендовала обязательно подняться на фуникулере на гору Бабадаг, полетать на параплане и отправиться на морскую прогулку.

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Во-вторых, читательницу портала порадовал отель, за который она заплатила 122 тысячи рублей. Она отметила чистоту в номерах, разнообразные обеды и ужины, а также большой спа-комплекс. «В общем, отель не формата "Тагил!" — россиян практически не было, в основном европейцы: французы, немцы, испанцы», — отметила она.

Единственным, что разочаровало россиянку, стала экскурсия в популярную у туристов Голубую лагуну. «Пляж грязный, лежаки стоят вплотную, цвет воды совсем не та лазурь, как на фото. Возможно, из-за плотной облачности мы так и не увидели Голубую лагуну в полной ее красе», — пожаловалась автор.

Ранее представители туриндустрии назвали оптимальную стоимость отдыха в популярных отелях Турции в июле. Неделя проживания в пятизвездочном отеле Аланьи обойдется от 149 тысяч рублей на двоих, за размещение в пятизвездочной гостинице со спа-комплексом в Белеке придется заплатить 223 тысячи рублей.

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Мария Гейн
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