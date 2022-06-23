Россиянам назвали стоимость отдыха в популярных отелях Турции в июле

TourDom: неделя в 5-звездочном отеле Аланьи в июле обойдется от 149 тысяч рублей на двоих

Неделя отдыха в пятизвездочном отеле Аланьи в июле обойдется от 149 тысяч рублей на двоих. Стоимость размещения в популярных гостиницах Турции назвали специалисты портала TourDom.ru.

Как рассказали представители туриндустрии, некоторые популярные отели уже закрылись для продаж на июль, некоторые — вплоть до августа. Тем не менее на вторую половину лета еще можно найти доступные варианты для отдыха. Например, недельный тур в Alva Donna Exclusive Hotel & Spa в Белеке с 7 июля обойдется в 223 тысячи рублей на двоих.

Также доступен для заказа и Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa на том же курорте — неделя отдыха выйдет от 200 тысяч рублей. С 10 июля можно отправиться в Justiniano Club Park Conti в Аланье за 149 тысяч рублей, с 12 числа — в Bellis Deluxe в Белеке за 228 тысяч рублей, с 13 — в Club Hotel Sera в Анталье за 159 тысяч рублей.

На более поздние даты доступны в Akka Antedon в Кемере (с 24 июля) и IC Green Palace в Анталье (8 августа) — 203 и 258 тысяч рублей за неделю соответственно.

Ранее сообщалось, что со 2 июля в Измир будут чаще летать рейсы из России. Так, авиакомпания Pegasus увеличивает частоту рейсов до пяти раз в неделю, вылеты планируется осуществлять по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.