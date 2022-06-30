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Назван самый модный цвет волос лета 2022 года

Редактор Glamour Фезерс назвала теплый блонд самым модным цветом волос лета 2022 года

Фото: Globe Photos / Legion-media

Модный редактор журнала Glamour назвала самое модное окрашивание лета 2022 года. Материал на эту тему появился на сайте британской версии издания.

Журналистка Чарли Фезерс заявила, что в текущем сезоне популярность обрел светлый цвет волос под названием Old Hollywood, который предполагает теплый оттенок вместо некогда актуальной платины. «Техника неважна — это может быть мелирование или балаяж, главное, чтобы цвет оставался теплым», — уточнила лондонский колорист Харриет Малдун.

Британский парикмахер также отметила, что тренду на указанное окрашивание в текущем сезоне следуют множество знаменитостей. Среди них, например, поп-исполнительница Билли Айлиш, предпочитающая «клубничный блонд», а также актриса и модель Никола Пельтц, вернувшая в моду натуральный оттенок светлых волос.

В апреле стилисты раскрыли лучшие прически для каждого типа лица. Известный парикмахер Кэш Лоулесс заявил, что рваные челки отлично смотрятся на людях с широко посаженными глазами, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. При этом гладкий боб, по его мнению, при желании может переключить внимание к центру лица: на нос и губы.

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Майя Пономаренко
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