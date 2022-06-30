Назван самый модный цвет волос лета 2022 года

Редактор Glamour Фезерс назвала теплый блонд самым модным цветом волос лета 2022 года

Модный редактор журнала Glamour назвала самое модное окрашивание лета 2022 года. Материал на эту тему появился на сайте британской версии издания.

Журналистка Чарли Фезерс заявила, что в текущем сезоне популярность обрел светлый цвет волос под названием Old Hollywood, который предполагает теплый оттенок вместо некогда актуальной платины. «Техника неважна — это может быть мелирование или балаяж, главное, чтобы цвет оставался теплым», — уточнила лондонский колорист Харриет Малдун.

Британский парикмахер также отметила, что тренду на указанное окрашивание в текущем сезоне следуют множество знаменитостей. Среди них, например, поп-исполнительница Билли Айлиш, предпочитающая «клубничный блонд», а также актриса и модель Никола Пельтц, вернувшая в моду натуральный оттенок светлых волос.

В апреле стилисты раскрыли лучшие прически для каждого типа лица. Известный парикмахер Кэш Лоулесс заявил, что рваные челки отлично смотрятся на людях с широко посаженными глазами, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. При этом гладкий боб, по его мнению, при желании может переключить внимание к центру лица: на нос и губы.