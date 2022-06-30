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Сотрудника российского сотового оператора осудили за помощь мошенникам

Сотруднику сотового оператора дали условный срок за помощь мошенникам в Екатеринбурге

Фото: Александр Демченко / РИА Новости

Сотрудника оператора сотовой связи в Екатеринбурге осудили на условный срок за помощь мошенникам — за деньги он помогал злоумышленниками получить несанкционированный доступ к аккаунтам людей в банках или социальных сетях; фигуранту дали три года лишения свободы условно и запретили работать в сфере связи. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает E1.ru.

По данным издания, махинации, которыми занимался 25-летний работник российского офиса продаж одного из крупных операторов сотовой связи, вскрыли сотрудники ФСБ. Силовики выяснили, что мужчина за деньги подменял в базах данных идентификационные номера сим-карт клиентов, таким образом он открывал злоумышленникам несанкционированный доступ к данным пользователей. Уголовное дело было возбуждено по статье «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации» УК РФ, наказание по ней — от двух до пяти лет лишения свободы.

В результате расследования уголовного дела стало ясно, что в конце 2020 года фигурант неоднократно осуществлял доступ к закрытой информационной базе оператора связи, вносил изменения в информацию в биллинговой системе. В итоге суд дал преступнику три года лишения свободы условно и запретил работать в сфере связи.

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Леонид Микуляк
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