В Коми запустят ретропаровоз в дни празднования 100-летия региона

В Коми к 100-летию региона в августе запустят ретропоезд по маршруту Сыктывкара — Микунь

В республике Коми к 100-летию региона запустят ретро-поезд на паровой тяге с паровозом серии П32. Об этом пишет ТАСС.

Так, ретро-паровоз будет курсировать по маршруту из Сыктывкара в Микунь и обратно в дни празднования 100-летия республики в августе — поезд запустят по четным числам с 14 по 28 числа. Отмечается, что всего запланировано восемь рейсов, за этот период также рассчитывают перевезти 640 пассажиров.

«В составе поезда будет курсировать один современный вагон с 62 местами для сидения, оборудованный современными туалетными комплексами и информационным экраном. Возможно, в рамках культурно-развлекательной программы пассажиров будут встречать историки железных дорог в исторических костюмах», — сообщили в министерстве экономического развития и промышленности республики.

Помимо прочего, Минкультуры Коми совместно с историко-краеведческим музеем села Усть-Вымь, который находится по пути следования поезда, разрабатывают интерактивную программу для пассажиров.

Ранее в апреле сообщалось, что в Калининградской области вновь запускаются туристические поездки на старинном паровозе 1951 года. Так, после длительного ремонта ретро-паровоз серии ЭР 791-94 возобновил курсирование по популярным маршрутам.