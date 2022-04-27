В Калининградской области снова запустят поездки на ретро-паровозе

В Калининградской области снова выйдет на туристические маршруты паровоз ЭР 791-94

В Калининградской области вновь запускаются туристические поездки на старинном паровозе 1951 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Калининградской железной дороги (КЖД, филиал РЖД).

Так, на туристические маршруты выходит ретро-паровоз ЭР 791-94 — недавно он прибыл на пароме из Санкт-Петербурга после длительного ремонта. Первый рейс состоится 6 мая в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы: калининградские железнодорожники и члены их семей отправятся с Южного вокзала до станции Голубево, где почтят память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложат цветы к братской могиле.

«Туристические поездки на паровозе возобновятся с 9 мая в рамках программы "Дорогой первых переселенцев", которая пользовалась популярностью у жителей области и гостей региона в прошлый сезон. Маршрут поезда пройдет через Полесск и Советск», — говорится в сообщении.

Паровозы ЭР 791-94 выпуска 1951 года в годы Великой Отечественной войны работали на прифронтовых и фронтовых линиях, а после Победы выполняли грузопассажирские перевозки вплоть до 1986 года.

Ранее в апреле сообщалось, что РЖД отправила на восстановление из Бурятии в Краснодарский край паровоз серии П36 «Генерал», который с 2000 года стоял в качестве памятника возле санатория-профилактория «Подлеморье».