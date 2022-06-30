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Праздничное открытие российского крематория с танцами и шашлыком сняли на видео

На открытии крематория в Подмосковье устроили танцы под живую музыку и фуршет с шашлыком

В подмосковном Кучино для гостей торжественного открытия крематория устроили танцы под живую музыку, караоке и фуршет с шашлыком. Видео, снятое на праздничном мероприятии, публикует РЕН ТВ.

На опубликованных кадрах видно, что официальная часть прошла в небольшом зале с гробами и погребальными урнами. Во время нее представители отрасли рассказали о влиянии на ритуальный бизнес избыточной смертности из-за пандемии коронавируса, а также о «пониженных цифрах» после ее отступления.

Позже на входе в крематорий выступили артисты, которые приглашали всех желающих присоединиться к уже танцующим гостям, а также спеть. В мангалах неподалеку для посетителей праздника приготовили шашлык. Организаторы также обустроили несколько шатров, в которых разместили столы с закусками и напитками.

По информации телеканала, крематорий начал работу в 2021 году, однако праздничные мероприятия по этому случаю пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Ранее в Омске ритуальная фирма предложила засыпать прах усопших граждан в петарды и стрелять ими в небо. По словам арт-директор агентства, идея была позаимствована у западных коллег.

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Константин Лысяков
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