В Чечне объявили три дополнительных выходных из-за Курбан-байрама

Глава Чечни объявил три дополнительных выходных по случаю Курбан-байрама

Глава Чечни объявил три дополнительных выходных в регионе по случаю Курбан-байрама. Об этом сообщает ТАСС.

Так, нерабочие в республике будут 9, 10 и 11 июля. «Объявить 9, 10 и 11 июля нерабочими (праздничными) днями на территории Чеченской Республики», — говорится в указе.

Как сообщает агентство, решение принято на основании обращения Духовного управления мусульман Чечни, а также в соответствии с федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Курбан-байрам — это праздник жертвоприношения, который отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует завершение паломничества мусульман в Мекку.