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Россиянка покусала пытавшуюся помешать краже продуктов продавщицу

Полиция завела дело на 20-летнюю россиянку за кражу продуктов из магазина

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В Московской области на 20-летнюю россиянку завели уголовное дело за кражу продуктов из магазина. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

По данным издания, девушка спрятала еду под одеждой, но покинуть торговый зал не успела и была остановлена продавщицей на кассе. При этом воровка сдаваться не стала, она ударила помешавшую ей сотрудницу и укусила ее за руку. Прибывшие на место полицейские задержали нарушительницу. Она пояснила, что пошла на преступление не из-за отсутствие у нее денег, а из интереса.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ.

17 июня сообщалось, что в Копейске Челябинской области мужчина ворвался в продуктовый магазин и покончил с собой на глазах у продавца.

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Владимир Седов
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