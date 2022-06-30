Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском лагере воспитательница побила ребенка и попала на видео

В лагере «Карагайский» Челябинской области воспитательница побила ребенка

Одна из воспитательниц детского оздоровительного лагеря «Карагайский», который находится в Челябинской области, побила ребенка. Дети засняли происходящее на видео. Запись появилась в группе «Черное и Белое. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах женщина пытается силой отобрать у одной из девочек мобильный телефон, но та сопротивляется и кричит. Разнять их пытается другой ребенок. Инцидент произошел в шестом отряде.

«Девочки, наблюдающие за происходящим, в испуге выбежали на улицу. Время было около 23-х часов, на улице температура ниже 10 градусов. Дети в тонких и коротких пижамах. А этого, "недовоспитателя" просто перевели в другой отряд», — утверждает автор поста (орфография и пунктуация автора сохранены).

Другая вожатая того же отряда, в котором произошел инцидент, рассказала, что женщина на видео с первого дня угрожала детям, что будет бить их ремнем за непослушание.

«От других вожатых были рассказы о том, как она запирала детей в туалете, била, таскала за ноги. Изначально думала, что это предвзятое отношение и домыслы детей. Оставила отряд со взрослым человеком, чтоб принять душ. Через полчаса в личных сообщениях увидела, что ребенка бьют. Двадцать восемь девочек были доведены до слез, страха», — пишет она.

Ранее в июне похожий инцидент произошел в Подмосковье. Воспитательница детского сада «Радуга» в Лобне избила трехлетнюю девочку во время прогулки.

Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Норвегия отреагировала на обвинения в нарушении договора о Шпицбергене
В России выявили 3106 случаев коронавируса
Власти решили избавиться от Екатерининского дворца в Москве
Анна Семенович раскрыла свое место силы
Обнаружено около 1000 опасных бактерий в снегу и льдах Тибета
В российском лагере воспитательница побила ребенка и попала на видео
Российский самолет приготовился к экстренной посадке в Екатеринбурге
Крупнейшие американские биржи ограничат доступ для россиян
В Совбезе заявили о приближающемся к половине мирового ВВП госдолге США и Японии
Парикмахер указала на главные ошибки при мытье головы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.