В российском лагере воспитательница побила ребенка и попала на видео

В лагере «Карагайский» Челябинской области воспитательница побила ребенка

Одна из воспитательниц детского оздоровительного лагеря «Карагайский», который находится в Челябинской области, побила ребенка. Дети засняли происходящее на видео. Запись появилась в группе «Черное и Белое. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах женщина пытается силой отобрать у одной из девочек мобильный телефон, но та сопротивляется и кричит. Разнять их пытается другой ребенок. Инцидент произошел в шестом отряде.

«Девочки, наблюдающие за происходящим, в испуге выбежали на улицу. Время было около 23-х часов, на улице температура ниже 10 градусов. Дети в тонких и коротких пижамах. А этого, "недовоспитателя" просто перевели в другой отряд», — утверждает автор поста (орфография и пунктуация автора сохранены).

Другая вожатая того же отряда, в котором произошел инцидент, рассказала, что женщина на видео с первого дня угрожала детям, что будет бить их ремнем за непослушание.

«От других вожатых были рассказы о том, как она запирала детей в туалете, била, таскала за ноги. Изначально думала, что это предвзятое отношение и домыслы детей. Оставила отряд со взрослым человеком, чтоб принять душ. Через полчаса в личных сообщениях увидела, что ребенка бьют. Двадцать восемь девочек были доведены до слез, страха», — пишет она.

Ранее в июне похожий инцидент произошел в Подмосковье. Воспитательница детского сада «Радуга» в Лобне избила трехлетнюю девочку во время прогулки.