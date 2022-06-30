Москва оказалась на последнем месте по росту цен на жилье среди мегаполисов

ЦИАН: Москва уступила Самаре и Челябинску по росту цен на вторичное жилье

С начала 2022 года цены на жилье на вторичном рынке сильнее всего выросли в Самаре и Челябинске. Российские мегаполисы с подорожавшей недвижимостью назвали аналитики ЦИАН в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

В обоих городах-лидерах рейтинга стоимость одного квадратного метра готового жилья подорожала на 13 процентов — до 99,5 тысячи рублей в Самаре и до 63,6 тысячи рублей в Челябинске. Второе место занял Ростов-на-Дону, где «квадрат» вырос в цене на 12 процентов, до 100,8 тысячи рублей. Третью строчку поделили Казань и Новосибирск — квадратный метр там подорожал на 9 процентов, до 140,8 и 107,4 тысячи рублей соответственно.

Четвертое место с ростом цены на 8 процентов заняли сразу несколько мегаполисов — Санкт-Петербург (до 207 тысяч рублей за «квадрат»), Уфа (до 99,6 тысячи рублей), Воронеж (до 86,1 тысячи рублей) и Омск (до 83,2 тысячи рублей). Замыкают первую пятерку с подорожанием на 7 процентов Нижний Новгород (до 115 тысячи рублей) и Волгоград (до 78,6 тысячи рублей). Москва оказалась на последнем месте — там «квадрат» вторичного жилья подорожал на 3 процента, до 309,7 тысячи рублей.

Ранее специалисты портала «Мир квартир» назвали регионы с максимально подешевевшими частными домами. Лидером рейтинга стал Крым — там этот тип недвижимости стал дешевле в среднем на 20 процентов и стоит по итогам июня 9,6 миллиона рублей.