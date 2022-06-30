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Медведев отреагировал на заявление НАТО об «угрозе России»

Зампред Совбеза Медведев усомнился, что в НАТО будущее международного права

Фото: Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в том, что в НАТО будущее мирового права. Об этом политик заявил, выступая на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума, трансляция которого ведется на телеканале «Россия».

Таким образом он отреагировал на официальное признание России наибольшей угрозой для безопасности стран НАТО. Соответствующую стратегическую концепцию лидеры стран Североатлантического альянса приняли 29 июня.

«Ну давайте вдумаемся: это что, будущее международного права? Или прообраз той организации, которая выражает волю мирового сообщества? Ответ очевиден», — отреагировал Медведев.

Ранее саммит НАТО также призвал президента Украины Владимира Зеленского к решению военного конфликта на Украине военным путем. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. Он также подчеркнул, что страны НАТО продолжат помогать Киеву.

28 июня Медведев заявил, что вступление Украины в НАТО опаснее для России, чем Швеция и Финляндии. Он пояснил, что это связано с территориальными спорами, а разным пониманием статуса регионов, о чем неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

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Константин Лысяков
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