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Медведев прокомментировал возможное исключение России из Совбеза ООН

Медведев: мысль о лишении РФ статуса члена Совбеза ООН не дает покоя нашим друзьям

Фото: Globallookpress.com

Мысль о лишении России статуса члена Совета Безопасности ООН не дает покоя «друзьям» страны. Такой комментарий дал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума. Трансляция ведется на телеканале «Россия 1».

Также политик подчеркнул, что сохранение архитектуры ООН в настоящее время необходимо как никогда. Он добавил, что никакие другие международные организации, а тем более военные альянсы, не могут поколебать монополию уставных органов ООН на выражение воли мирового сообщества.

29 июня президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН, призвал исключить Россию из Совбеза, где она является постоянным членом, а также признать ее «террористическим государством».

В свою очередь, официальный представитель председателя Генассамблеи ООН Полина Кубиак заявила, что подобные решения принимаются через Совбез. Таким образом, принятие подобного решения невозможно, так как Россия обладает в совете правом вето.

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Сергей Истомин
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