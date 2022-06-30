Политолог оценил вероятность бойкотов саммита G20 из-за участия России

Политолог Дудаков заявил, что страны G20 не решатся на бойкот из-за участия России

Большинство участников предстоящего саммита G20 не станут бойкотировать его из-за участия России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков. Он объяснил, что для большинства государств слишком важны отношения с Россией на фоне внешних кризисов.

«Подавляющее большинство стран бойкот не поддержат и будут участвовать несмотря ни на что: им слишком важны отношения с Россией в условиях внешних кризисов, — считает политолог. — Для Индонезии приглашение на саммит Путина тоже ничем не грозит — эта страна слишком важна в качестве возможного союзника противодействия с Китаем, рисковать этим не станут».

Существует мнение, что Индонезия может использоваться в качестве переговорной площадки по конфликту на территории Украины, но Дудаков уверен, что повестка будет слишком разнообразной, для обсуждения конфликта места на ней не будет.

«Саммиты не особенно благоволят к переговорам. Мы понимаем, что они будут идти в формате диалога России и США или ЕС, НАТО. Для серьезных вещей большие саммиты с собственной повесткой не подходят, диалоги возможны разве что в кулуарах. А публично обсуждаться будут проблемы, связанные с экономикой, инфляцией, топливным кризисом», — предположил политолог.

Ранее Борис Джонсон призвал остальных лидеров стран «Большой двадцатки» не бойкотировать саммит. Кроме того, он выразил сомнение в том, что президент России Владимир Путин посетит ноябрьский саммит. «Я думаю, что он вряд ли поедет по разным причинам», — сказал Джонсон.

Призыв британского премьер-министра Бориса Джонсона не бойкотировать саммит G20 никак не повлияет на решение Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.