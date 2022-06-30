Блогер показал простой способ увеличить размер новой обуви в домашних условиях

TikTok-блогер рассказал, что растянуть туфли на каблуках можно в морозильной камере

TikTok-блогер показал простой способ растянуть новую обувь в домашних условиях, которым регулярно пользуется его мать. Соответствующий ролик появился на сайте указанной платформы.

Пользователь сети с никнеймом jeffyboi123456789 рассказал, как его родственница увеличивает размер туфель, чтобы они не натирали при ходьбе. По словам молодого человека, женщина отправила новую пару лодочек бренда Guess в морозильную камеру, предварительно разместив внутри пакеты с водой. Он отметил, что таким образом обувь расширяется на несколько миллиметров.

Публикация юзера стала вирусной и набрала более 1,3 миллиона просмотров за несколько дней. Зрители поблагодарили юношу за предложенный лайфхак. «Просто гениально», «Теперь все мои каблуки будут отправляться в морозилку», «Я в шоке, это гениально», «Мама просто гений», «Супер, мне помогло!», «Спасибо большое», — высказывались комментаторы.

В августе 2021 года блогерша joburtonread раскрыла способ ходить в туфлях на каблуках без боли. Для этого она прикрепляет к внутренней части обуви на высоком каблуке гигиеническую прокладку, которая, по ее словам, предотвращает появление мозолей и волдырей.