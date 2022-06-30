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Правительство России запросило право на спецмеры при операциях за рубежом

В Госдуму внесли законопроект об обеспечении проведения ВС России операций за рубежом

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Кабинет министров внес в Госдуму законопроект об обеспечении проведения операций Вооруженными силами (ВС) России за рубежом. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Согласно законопроекту, кабмин сможет ввести специальные меры в сфере экономики для обеспечения проведения операций ВС России за пределами страны.

«В условиях проведения Вооруженными силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ, в частности специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами», — говорится в пояснительной записке.

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Для этого, продолжили авторы законопроекта, требуется временно сосредоточиться на отдельных отраслях экономики, особенно в условиях введения санкций против граждан России и юридических лиц. В эти меры могут входить дозагрузка производственных мощностей предприятий, которые относятся к оборонно-промышленному комплексу, а также формирование госзаказов для обеспечения поставок Вооруженным силам России.

Специальная операция России на Украине (СВО) началась 24 февраля 2022 года. Таким образом, по словам президента России Владимира Путина, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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