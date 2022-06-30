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В США оценили шансы на перемирие между Россией и Украиной

Глава нацразведки Хейнс: США не видят шанса на перемирие между Россией и Украиной
Аврил Хейнс

Аврил Хейнс. Фото: Rod Lamkey / CNP / Global Look Press

Глава Национальной разведки США Аврил Хейнс оценила шансы на перемирие между Россией и Украиной. Его слова передает РИА Новости.

«Вы знаете, честно говоря, на данном этапе мы не видим возможности для того, чтобы обе стороны пришли к достижению мирной договоренности», — заявила она. По ее мнению, это «очевидно для всех».

Ранее вероятность скорого перемирия с Украиной оценил вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров. Он заявил, что в настоящее время оно невозможно, поскольку Киев использует его в военных целях.

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Марина Совина
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