В США оценили шансы на перемирие между Россией и Украиной

Глава нацразведки Хейнс: США не видят шанса на перемирие между Россией и Украиной

Глава Национальной разведки США Аврил Хейнс оценила шансы на перемирие между Россией и Украиной. Его слова передает РИА Новости.

«Вы знаете, честно говоря, на данном этапе мы не видим возможности для того, чтобы обе стороны пришли к достижению мирной договоренности», — заявила она. По ее мнению, это «очевидно для всех».

Ранее вероятность скорого перемирия с Украиной оценил вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров. Он заявил, что в настоящее время оно невозможно, поскольку Киев использует его в военных целях.