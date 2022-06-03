В России оценили вероятность скорого перемирия с Украиной

Профессор Винокуров заявил, что Украина использует перемирие с РФ в военных целях

Вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров оценил вероятность скорого перемирия с Украиной. Он заявил, что в настоящее время оно невозможно, поскольку Киев использует его в военных целях, передает РИА Новости.

Эксперт указал, что дипломатия предусматривает приостановку боевых действий на время переговоров, и изначально Москва попыталась пойти по такому пути, отказавшись от наступления на Сумском и Черниговском направлениях.

«Что же мы получили взамен? Украинская сторона использовала эту паузу для перегруппировки войск, пополнения резервов армии и националистических подразделений, получения военно-технической помощи от Запада», — подчеркнул Винокуров.

По его мнению, начало российской спецоперации говорит о кризисе дипломатии в вопросе урегулирования конфликтов, однако по мере развития ситуации стороны вернутся за стол переговоров.

Профессор добавил, что к этому моменту Россия методично достигнет поставленных задач и будет обладать сильными позициями во время подписания мирного договора. Кроме того, ведущие европейские страны постепенно теряют интерес к Украине, а единственным выгодоприобретателем от происходящего является Вашингтон, выразил мнение эксперт.

Ранее секретарь Совета Безопасности (СБ) Николай Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, главное в спецоперации — довести до конца искоренение нацизма и денацификацию.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь ДНР и ЛНР.