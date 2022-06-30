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Из порта Бердянска вышло первое судно с зерном

Глава ВГА Запорожской области Балицкий заявил, что из порта Бердянска вышло первое судно

Фото: Vincent Mundy / Reuters

Из Бердянского порта вышло первое за несколько месяцев судно с зерном. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

«7 тысяч тонн зерна направились в дружественные страны», — заявил глава ВГА.

По словам Балицкого, безопасность сухогруза обеспечивают корабли и катера Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Он также подчеркнул, что бердянский порт и бухта разминированы и полностью безопасны.

О планах возобновить работу порта Бердянска стало известно в конце мая. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, порт важен с точки зрения поставок больших объемов грузов — продуктов питания, зерновых, топлива, продукции машиностроения и других.

Ранее сообщалось, что со станции Мелитополь в Крым отправили первую партию зерна из Запорожской области.

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Алевтина Запольская
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