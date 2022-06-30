Из порта Бердянска вышло первое судно с зерном
Из Бердянского порта вышло первое за несколько месяцев судно с зерном. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.
«7 тысяч тонн зерна направились в дружественные страны», — заявил глава ВГА.
По словам Балицкого, безопасность сухогруза обеспечивают корабли и катера Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Он также подчеркнул, что бердянский порт и бухта разминированы и полностью безопасны.
О планах возобновить работу порта Бердянска стало известно в конце мая. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, порт важен с точки зрения поставок больших объемов грузов — продуктов питания, зерновых, топлива, продукции машиностроения и других.
Ранее сообщалось, что со станции Мелитополь в Крым отправили первую партию зерна из Запорожской области.