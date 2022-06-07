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В Крым отправили первую партию зерна из Запорожской области

Со станции Мелитополь в Крым отправили первую партию зерна из Запорожской области

Фото: Pixabay

Со станции Мелитополь в Крым отправили первую партию зерна из Запорожской области, сообщает РИА Новости.

В общей сложности в составе 11 вагонов с сельскохозяйственным грузом, товарный поезд отправился во вторник, 7 июня, днем.

Ранее госдепартамент США направил 14 странам предупреждение, в котором утверждает, что Россия пытается продавать украденное украинское зерно. Отмечается, что предупреждение было разослано по дипломатическим каналам в середине мая в основном в африканские страны. В документе утверждалось, что российские суда покидают порты рядом с Украиной с грузом «ворованного украинского зерна». Кроме того, в нем были указаны названия трех российских судов, которые подозревались в транспортировке данного продукта.

6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что по поручению верховного главнокомандующего к погрузке зерна готовы в портах Бердянска и Мариуполя. Глава ведомства подчеркнул, что российские военные завершили разминирование мариупольского морского порта.

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Марина Совина
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