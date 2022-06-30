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В Херсоне назвали причину взрыва в центре города

В правоохранительных органах заявили, что в центре Херсона сработал взрывпакет

Кадр: «Известия»

Взрыв рядом с телевышкой в центре Херсона, по предварительной информации, произошел в результате срабатывания взрывпакета. Такую предполагаемую причину инцидента назвал источник в правоохранительных органах Херсонской области, сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, в настоящий момент власти разыскивают подозреваемых в подготовке взрыва.

Ранее сообщалось, что на месте взрыва наблюдаются повреждения городской инфраструктуры, в частности — забора телевышки. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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Алевтина Запольская
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