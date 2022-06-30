Россияне выбрали примеры для подражания среди литературных героев

Россияне назвали Шерлока Холмса главным примером для подражания

Россияне выбрали примеры для подражания среди героев мировой литературы. Об этом сообщает «Канобу» со ссылкой на опросы сервисов «ЛитРес» и MyBook.

Главным примером для подражания жители страны назвали Шерлока Холмса, который набрал 29,8 процента голосов. Следом за ним идет Гермиона Грейнджер из серии книг о Гарри Поттере (29,4 процента). Замыкает тройку Маленький принц повести Антуана де Сент-Экзюпери (19,1 процента).

На четвертом месте оказались два литературных героя — Элизабет Беннет из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» и Северус Снегг из поттерианы. У обоих по 18,4 процента голосов. Пятое место заняла Скарлетт ОʼХара из «Унесенных ветром» — у нее 17,3 процента голосов.

Среди героев отечественной литературы лидером стала Маргарита из «Мастера и Маргариты» (22,9 процента). Вторая строчка досталась Эрасту Фандорину из работ Бориса Акунина (16,9 процента). На третьей позиции — героиня «Алых парусов» Ассоль (12 процентов). В пятерку также вошли Андрей Болконский из «Войны и мира» (11,9 процента) и Татьяна Ларина из романа Евгений Онегин (11,8 процента). 15,5 процента респондентов посчитали, что в русской литературе нет персонажей, на которых стоит равняться.