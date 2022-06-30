Великобритания начала готовиться к перебоям в поставках газа из России

Власти Британии попросили National Grid подготовиться к рискам остановки газа из России

Великобритания начала готовиться к рискам остановки поставок газа из России. Власти страны попросили оператора единой британской энергосистемы National Grid разработать план обеспечения страны достаточным количеством газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Национальная компания подготовит несколько сценариев развития событий в случае нехватки топлива. Совместно с правительством Великобритании и регулирующим органом в сфере энергетики National Grid анализирует состояние энергетической системы Соединенного Королевства. Компания пообещала предоставить прогнозы относительно предстоящей зимы уже в июле.

К началу отопительного сезона Великобритания пытается максимально повысить энергобезопасность в стране на фоне нестабильной ситуации на мировом рынке газа. Энергетическая система государства особенно подвержена дефициту, поскольку в стране отсутствуют крупные газовые хранилища, а имеющиеся резервуары позволяют покрыть спрос лишь на три-четыре дня.

На случай чрезвычайной ситуации в сфере энергетики у Соединенного Королевства есть специальный план, который тестируется ежегодно, однако ни разу не был реализован. Если стране придется его запустить, то в первую очередь это затронет британские домохозяйства и предприятия — первым шагом будет просьба экономить энергию. Далее могут закрыться наиболее энергоемкие компании. Кроме того, некоторые компании будут вынуждены прекращать работу в заранее установленное время дня. В случае возникновения угрозы дефицита топлива для потребителей внутри страны, Великобритания может остановить газопроводы, через которые идут поставки газа в Европу.

Министерство энергетики Великобритании считает, что нет никаких оснований для реализации плана ЧС этой зимой, поскольку поставки газа в страну остаются стабильными.

На фоне нестабильных поставок газа из России в страны Европы ряд государств начал готовить кризисные планы на случай отсутствия топлива. В июне к таким мерам уже прибегли Германия, Нидерланды и Австрия. Среди основных целей — возобновить эксплуатацию угольных электростанций и добиться сокращения потребления газа промышленным сектором.

Также из-за ситуации с газом к введению режима чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе приготовилась Италия — в таком случае страна сможет увеличить производительность шести угольных электростанций. Подобное решение также приняла Швеция, объявившая о введении особого режима 21 июня.