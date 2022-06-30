Россиянам назвали курс рубля в Европе

66.ru: курс рубля к евро в иностранных обменниках на 11-19 рублей ниже курса ЦБ

Реальный курс рубля оказался ниже, чем по средним показателям Центробанка. К таким выводам пришли в издании 66.ru.

Журналисты провели анализ курса рубля к евро и доллару, зафиксировав цены в иностранных обменниках и банкоматах в Европе — Сербии (Белграде), Турции (Стамбуле), Болгарии (Бургасе), Грузии (Тбилиси). Оказалось, что по отношению к евро российская валюта за рубежом слабее на 11-19 рублей по сравнению с данными ЦБ за прошлую неделю, когда евро стоил 57,04 рубля.

В обменнике в Бургасе за один евро предлагается 73,07 рубля, в Белграде — 76,15 рубля. Журналисты также назвали место, где можно найти самый низкий курс — в банкомате UnionPay в Бургасе один евро можно обменять на 68,4 рубля.

Курс рубля по отношению к доллару в иностранных банкоматах отличается меньше от официального в 54,41 рубля на прошлой неделе. В Тбилиси за один доллар просят 58 рублей, в Стамбуле — 59,92 рубля.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже курс доллара упал ниже 50 рублей впервые с мая 2015 года. На момент написания новости доллар стоил 50,53 рубля (минус 1,24 процента). Курс евро снизился до 53,35 рубля (минус 1,02 процента). В правительстве ранее заявили, что слишком крепкий рубль создает риски для экономики, в том числе с точки зрения доходов бюджета. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, адекватным может быть курс 70-80 рублей за доллар.