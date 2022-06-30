Сбер расскажет о применении ИИ-технологий на саммите Machines Can See

Специалисты Сбера расскажет о применении ИИ-технологий на саммите Machines Can See

Представители Сбера примут участие в ежегодном саммите по компьютерному зрению и машинному обучению Machines Can See. Мероприятие состоится 1 июля 2022 года в Москве. Ведущие специалисты в сфере компьютерного зрения и машинного обучения обсудят технологические тренды и обменяются опытом. Сбер — стратегический партнер мероприятия.

Главная тема Machines Can See в этом году — синергия науки и практики для создания удобных и полезных сервисов с помощью технологий искусственного интеллекта. Спикерами научного и бизнес-треков саммита выступят авторитетные исследователи, в том числе члены команд Sber AI, SberDevices и Института искусственного интеллекта AIRI: управляющий директор-начальник Центра регулирования AI Сбербанка Андрей Незнамов с темой «Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта»; руководитель направления по исследованию данных Sber AI Андрей Кузнецов с лекцией «Мультимодальные архитектуры в задаче генерации изображений по описаниям»; руководитель R&D команды Computer Vision SberDevices Александр Капитанов, который расскажет о жестовом управление девайсами и другие специалисты.

«Машинное зрение сегодня стремительно развивается, в том числе силами наших специалистов, кардинально улучшает клиентский опыт и уже встроено в целый ряд бизнес-процессов и продуктов Сбера. Поэтому саммит важен для нас с точки зрения обмена лучшими практиками и генерации прорывных идей, которые помогают Сберу создавать эффективные AI-решения для своих клиентов, сотрудников и партнеров», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Организаторы саммита приглашают всех желающих посетить мероприятия, участие бесплатное. Регистрация и подробная программа мероприятия, которое организует компания VisionLabs, доступны на сайте саммита.

