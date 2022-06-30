Пропавшего мальчика спустя неделю нашли живым в водосточном коллекторе

Metro: в Ольденбурге восьмилетний мальчик пропал на неделю и нашелся живым в коллекторе

Восьмилетний мальчик из немецкого города Ольденбург, которого разыскивали в течение недели, нашелся живым в водосточном коллекторе. Об этом сообщает Metro.

Власти организовали обширные поиски по всей стране и привлекли к ним местные охотничьи ассоциации и волонтеров, однако найти пропавшего мальчика помог случайный прохожий. Спустя неделю после исчезновения ребенка 43-летний местный житель услышал тихое всхлипывание из водостока и сообщил об этом в полицию.

Спасатели поспешили на место происшествия и открыли люк. Они обнаружили в коллекторе дрожащего мальчика, который стоял по колено в воде. Пожарный спустился в коллектор и вытащил мальчика, после чего ребенка госпитализировали.

Мальчик получил переохлаждение, но был в сознании. У него не было травм, и его жизни ничто не угрожало.

Коллектор, где нашли мальчика, находится в 20 метрах от дома его родителей. Полицейские выясняют, попал ли он в коллектор случайно или кто-то намеренно поместил его туда. В ближайшее время, когда мальчик будет психологически готов, с ним побеседуют следователи.

Ранее сообщалось, что в США спасателям пришлось три с половиной часа доставать мужчину из трубы ливневой канализации, куда он забрался самостоятельно и провел там два дня. После того как молодого человека доставили в больницу, он сообщил, что залез в коллектор по собственной воле, но не смог выбраться, потому что тоннель, по которому он пришел, завалило мусором.