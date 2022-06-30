Силы ДНР взяли под контроль село близ Славянска

Штаб теробороны ДНР заявил о взятии под контроль Сидорово в 13 километрах от Славянска

Село Сидорово под Славянском перешло под контроль штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР). Об взятии населенного пункта сообщает РИА Новости.

Село Сидорово находится в 13 километрах от Славянска, в городе расположена теплоэлектростанция и несколько промышленных предприятий.

Тероборона ДНР заявила, что силы республики освободили 240 населенных пунктов. «Продолжается зачистка вражеского элемента», — добавили в штабе.

Ранее силы Луганской народной республики (ЛНР) и России заняли важные плацдармы для развития наступления в Лисичанске. Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал о боях в самом городе.