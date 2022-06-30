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Садоводы подсказали способ избавиться от сорняков с помощью продукта с кухни

Express: от сорняков можно избавиться, если посыпать растения солью

Фото: Faran Raufi / Unsplash

Уксус и соль помогут избавиться от сорняков, подсказали преданные фанаты популярного блогера Софи Хинчлифф, известной в сети как «гуру уборки миссис Хинч». Об этом сообщает издание Express.

В одной из групп фанатов Хинч в социальных сетях, посвященных садоводству, пользовательница Линда Мур попросила рассказать о способе, с помощью которого можно было бы избавиться от сорняков во внутреннем дворе дома. Она подчеркнула, что там гуляет собака, а значит, средство не должно быть токсичным.

Садоводы порекомендовали ей поливать сорняки уксусом и посыпать солью — обычными дешевыми продуктами, которые есть на каждой кухне. «Поручусь за соль. Она отлично работает. Нужно обильно посыпать растение солью и позволить дождю растворить ее либо полить из лейки», — говорит в комментариях Алан Уильямсон.

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Еще одна из подписчиц групп Хейзел Смит уточнила, что после использования этого метода на участке ее отца сорняки погибли за два дня.

Ранее садовод Ларри Ходжсон в своем блоге Laidback Gardener подсказал дачникам способ спасти грядки от слизней. По словам Ходжсона, чтобы спасти посадки, в «жертву» слизням можно принести несколько растений, которые привлекают этих брюхоноогих моллюсков на всех стадиях своего роста, отвлекают их от свежих посевов и спасают урожай.

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Александра Лисица
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