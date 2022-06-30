Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бывшего полицейского заподозрили в мошенничестве и приобретении наркотиков

На Ставрополье в машине у задержанного за получение взятки оперативника нашли наркотики

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Георгиевске следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве и незаконном приобретении наркотических веществ в отношении бывшего старшего оперуполномоченного городского отдела уголовного розыска (ОУР) ОМВД России. Об этом в четверг, 30 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, в апреле 2022 года экс-полицейский узнал, что у его знакомого нашли контрафактный табак. Он пообещал ему за 300 тысяч рублей добиться отказа в возбуждении уголовного дела. Однако у него не было таких полномочий, поэтому действия оперативника следствие квалифицировало как мошенничество.

Стражи порядка задержали силовика с поличным, когда он получал взятку. В его машине при обыске нашли один грамм наркотиков.

Ранее стало известно, что в Астраханской области сотрудники погрануправления ФСБ задержали полицейского и работника исправительной колонии №6 (ИК-6) по подозрению в браконьерстве.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало «шагом доброй воли» вывод войск с острова Змеиный
Полковник полиции умер во время операции на зубы в Подмосковье
«Бавария» отвергла новое предложение «Барселоны» по Левандовски
Алжир захотел повысить цены на газ для Европы
Coca-Cola обвинили в введении покупателей в заблуждение
Лукашенко предостерег Европу от украинского национализма
В США рассказали об «используемом повсюду» российском «Граде»
Лукашенко назвал российскую спецоперацию на Украине выбором Запада
Невеста показала неожиданный способ одеть подружек на свадьбу за тысячу рублей
Путин заявил о попытке подменить международное право диктатом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.