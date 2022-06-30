Бывшего полицейского заподозрили в мошенничестве и приобретении наркотиков

На Ставрополье в машине у задержанного за получение взятки оперативника нашли наркотики

В Георгиевске следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве и незаконном приобретении наркотических веществ в отношении бывшего старшего оперуполномоченного городского отдела уголовного розыска (ОУР) ОМВД России. Об этом в четверг, 30 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, в апреле 2022 года экс-полицейский узнал, что у его знакомого нашли контрафактный табак. Он пообещал ему за 300 тысяч рублей добиться отказа в возбуждении уголовного дела. Однако у него не было таких полномочий, поэтому действия оперативника следствие квалифицировало как мошенничество.

Стражи порядка задержали силовика с поличным, когда он получал взятку. В его машине при обыске нашли один грамм наркотиков.

Ранее стало известно, что в Астраханской области сотрудники погрануправления ФСБ задержали полицейского и работника исправительной колонии №6 (ИК-6) по подозрению в браконьерстве.