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Названы самые безвкусные модели нижнего белья

Модный редактор Клемми Филдсенд назвала трусы со стразами и надписями самыми безвкусными

Фото: Max Libertine / Globallookpress.com

Модный редактор Клемми Филдсенд назвала самые безвкусные модели нижнего белья. Соответствующий материал публикует издание The Sun.

В список вошли бюстгальтеры пуш-ап со слишком большими поролоновыми вкладками и трусы со стразами, которые были актуальны в 2000-е годы. Однако специалистка не исключила, что подобные предметы гардероба могут вновь оказаться в тренде.

Также среди неудачных фасонов эксперт указала стринги с T-образной спинкой и трусы с различными надписями. «Например, вы наклонитесь у полок в супермаркете — и надпись покажется из-под одежды. При этом ее могут прочитать окружающие, которым не следовало ее видеть», — высказалась Филдсенд, отметив, что такие трусы уместны лишь для сна.

В мае редактор портала Who What Wear Максина Эггенбергер в соавторстве с экспертами назвала три критерия модного нижнего белья. По словам специалистов, в 2022 году одним из основных правил для трендовых изделий данного типа станет комфорт. Также эксперты указали, что важным аспектом популярных изделий будет их расцветка. На смену темным тонам приходят яркие экспериментальные цвета.

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Алина Гостева
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