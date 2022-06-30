Роскомнадзор потребовал восстановить YouTube-аккаунт телекомпании «Таврида»

Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить удаленный канал ГТРК «Таврида»

Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube восстановить доступ к аккаунту ГТРК «Таврида», который сервис ранее удалил. Об этом регулятор заявил в своем Telegram-канале в четверг, 30 июня.

«Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube незамедлительно снять ограничения, наложенные в отношении официального канала российской телерадиокомпании "Таврида"», — говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что доступ к каналу телерадиокомпании был ограничен без объяснения причин. По мнению Роскомнадзора, такие меры видеохостинга нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Также указано, что ведомство считает недопустимой блокировку каналов российских государственных СМИ. Регулятор подчеркнул, что требует снять все наложенные ограничения, сообщить об этом ведомству и объяснить причины введения таких мер.

О том, что YouTube удалил канал «Таврида Крым», принадлежащий ГТРК «Таврида», сообщило «Вести Крым».