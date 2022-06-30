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Взрыв в Херсоне назвали терактом

Власти заявили, что взрыв в Херсоне является терактом со стороны Украины

Кадр: «Известия»

Произошедший в Херсоне взрыв является терактом, заявили власти Херсонской области. Вину за инцидент возложили на украинскую сторону, заявила в своем Telegram-канале замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

Комментируя произошедшее, она подтвердила, что в Херсоне произошла детонация самодельного взрывного устройства, которое «не содержало поражающих элементов». Согласно ее данным, в результате взрыва никто не пострадал.

«Данный террористический акт направлен на запугивание жителей Херсона», — считает Губарева.

В правоохранительных органах региона ранее сообщили, что взрыв рядом с телевышкой в центре Херсона, по предварительной информации, произошел в результате срабатывания взрывпакета.

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Варвара Кошечкина
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