Взрыв в Херсоне назвали терактом

Власти заявили, что взрыв в Херсоне является терактом со стороны Украины

Произошедший в Херсоне взрыв является терактом, заявили власти Херсонской области. Вину за инцидент возложили на украинскую сторону, заявила в своем Telegram-канале замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

Комментируя произошедшее, она подтвердила, что в Херсоне произошла детонация самодельного взрывного устройства, которое «не содержало поражающих элементов». Согласно ее данным, в результате взрыва никто не пострадал.

«Данный террористический акт направлен на запугивание жителей Херсона», — считает Губарева.

В правоохранительных органах региона ранее сообщили, что взрыв рядом с телевышкой в центре Херсона, по предварительной информации, произошел в результате срабатывания взрывпакета.