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69-я параллель

В Арктике обнаружили «горячие точки»

Ученые обнаружили «полюс потепления» на Земле Франца-Иосифа

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Ученые из Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) обнаружили в Арктике «горячие точки». Одна из них находится на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ААНИИ.

«Выводам предшествовал масштабный анализ данных с 1981 по 2020 год с небывалым пространственным охватом. Их получили благодаря наземным наблюдениям и материалам, полученным со спутников в районе Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа», — говорится в сообщении.

В результате исследований эксперты нашли «полюсы потепления» — места, где за последние десятилетия температура повышается наиболее интенсивно. По их данным, потепление в арктическом регионе происходит преимущественно за счет холодного времени года. Так, осенью и зимой температурный рост доходил до четырех градусов за десятилетие.

На острове Хейсе среднегодовое превышение температуры составило 2,2 градуса за десятилетие и 3,8 градуса за зиму. Как отмечают специалисты, повышение температуры связано с потеплением поверхности моря и сокращением площади морского льда.

Ранее Восточный центр государственного управления сообщил, что из-за изменения климата и потепления в Арктике в мире могут появиться новые заболевания. По мнению исследователей, для уменьшения температурного влияния необходимы меры государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

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Никита Абрамов
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