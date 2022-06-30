В ООН отказались прокомментировать вывод российских войск с острова Змеиный
В Организации Объединенных Наций отказались прокомментировать вывод российских войск с острова Змеиный. Соответствующий ответ был дан пресс-секретарем генсека ООН Стефаном Дюжарриком на запрос «Ленты.ру».
«Мы знаем об этом обстоятельстве, но у нас нет комментариев», — написал он.
Ранее 30 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска выполнили задачи спецоперации на острове Змеиный, в связи с этим в качестве «шага доброй воли» было принято решение о выводе гарнизона Вооруженных сил РФ с острова. По его словам, так мировому сообществу было продемонстрировано, что Россия не препятствует действиям ООН по организации гуманитарного коридора для вывоза сельхозпродукции с Украины.
Ряд политиков и СМИ на Украине и Западе обвиняют Россию в том, что она спровоцировала кризис с поставками зерновых с украинской территории. Москва обвинения отрицает, подчеркивая, что непосредственно не влияет на сложившуюся ситуацию, а со своей стороны, наоборот, выполняет все обязательства.