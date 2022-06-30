Президент Чехии спрогнозировал развитие конфликта на Украине

Президент Чехии Земан заявил, что конфликт на Украине может стать войной на истощение

Конфликт на Украине может затянуться и перерасти в войну на истощение, которая завершится компромиссом. Такой прогноз относительно развития украинского кризиса озвучил президент Чехии Милош Земан в беседе с журналистами издания Mladá fronta DNES.

Комментируя свою точку зрения, политик предположил, что развязку конфликта мир увидит нескоро. «В конце концов он завершится каким-то компромиссом, несмотря на то, что мы все желаем Украине добиться максимального успеха», — заявил глава государства.

В ходе интервью чешский президент также обсудил инициативу Евросоюза (ЕС) о быстром переходе на получение энергии из возобновляемых источников. По его мнению, позиция Брюсселя относительно поставок российского газа напоминает шизофрению. «Мы грозим [президенту РФ Владимиру] Путину, что перестанем покупать его газ, но одновременно боимся, что Путин сам перекроет вентили», — отметил политик.

На фоне начала президентской предвыборной кампании Земан также высказался и о желаемом преемнике: глава государства признался, что хотел бы передать полномочия экс-премьеру республики Андрею Бабишу или лидеру чешских профсоюзов Йозефу Стржедуле. Рассуждая о прочих претендентах на президентский пост, чешский лидер отметил, что им не хватает необходимого опыта для эффективного руководства страной.

Ранее сообщалось, что Земан отказал 127 гражданам республики в их просьбе вступить в вооруженные силы Украины. Отмечалось, что решение было принято «на основании отрицательной рекомендации МВД республики».