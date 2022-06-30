Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Президент Чехии спрогнозировал развитие конфликта на Украине

Президент Чехии Земан заявил, что конфликт на Украине может стать войной на истощение

Фото: Czech Television screenshot / Globallookpress.com

Конфликт на Украине может затянуться и перерасти в войну на истощение, которая завершится компромиссом. Такой прогноз относительно развития украинского кризиса озвучил президент Чехии Милош Земан в беседе с журналистами издания Mladá fronta DNES.

Комментируя свою точку зрения, политик предположил, что развязку конфликта мир увидит нескоро. «В конце концов он завершится каким-то компромиссом, несмотря на то, что мы все желаем Украине добиться максимального успеха», — заявил глава государства.

В ходе интервью чешский президент также обсудил инициативу Евросоюза (ЕС) о быстром переходе на получение энергии из возобновляемых источников. По его мнению, позиция Брюсселя относительно поставок российского газа напоминает шизофрению. «Мы грозим [президенту РФ Владимиру] Путину, что перестанем покупать его газ, но одновременно боимся, что Путин сам перекроет вентили», — отметил политик.

На фоне начала президентской предвыборной кампании Земан также высказался и о желаемом преемнике: глава государства признался, что хотел бы передать полномочия экс-премьеру республики Андрею Бабишу или лидеру чешских профсоюзов Йозефу Стржедуле. Рассуждая о прочих претендентах на президентский пост, чешский лидер отметил, что им не хватает необходимого опыта для эффективного руководства страной.

Ранее сообщалось, что Земан отказал 127 гражданам республики в их просьбе вступить в вооруженные силы Украины. Отмечалось, что решение было принято «на основании отрицательной рекомендации МВД республики».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шольц назвал условия снятия санкций с России
Звезды шоу-бизнеса помогут россиянам с поздравлениями на праздники
Бывший советник главы Якутска задержан за многомиллионное вымогательство
В Vogue перечислили лучшие прически для круглого лица
Лавров назвал адекватный ответ России на давление Запада
Захарова прокомментировала призыв властей США удалить TikTok
Незаинтересованность Запада в мирном решении ситуации на Украине объяснили
Ректора РАНХиГС Мау задержали по делу бывшей замглавы Минпросвещения Раковой
Тайная невеста Пьера Нарцисса заявила о его проблемах со здоровьем перед смертью
Актер из «Возвращения Мухтара» назвал причину переезда из Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.