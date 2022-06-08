Президент Чехии запретил гражданам наемничество в ВСУ

Президент Чехии запретил 127 гражданам вступать в вооруженные силы Украины

Президент Чехии Милош Земан отказал 127 гражданам республики в их просьбе вступить в вооруженные силы Украины. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.

Такое решение было принято «на основании отрицательной рекомендации МВД республики».

Согласно чешским законам, граждане страны имеют право служить наемниками в других странах только с разрешения президента. В марте этого года прошение о службе в ВСУ подали около 300 человек. 11 мая Земан дал свое разрешение 103 гражданам. А 24 мая и 1 июня канцелярия президента сообщила об отказе для 11 и 80 жителей соответственно.

17 мая издание Lidovky.cz обратило внимание, что сотни чехов, подавшие прошения о пополнении рядов украинских войск, спустя время изменили свое решение и отозвали бумаги. Из этого следует, считают авторы публикации, что заинтересованность в защите украинской стороны у жителей страны ослабла.