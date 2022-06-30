Командир морпехов ВСУ осудил издевательства украинских военных над пленными

Командир морпехов ВСУ Волына осудил издевательства украинских военных над пленными

Командир морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский (Волына) в беседе с корреспондентом «Известий» жестко осудил издевательства украинских военных над пленными.

«Как ни крути, противника нужно уважать. Поле боя — это одно, а издеваться над безоружным человеком — это подло, это военное преступление, и такого делать нельзя», — сказал он.

10 июня российские следователи возбудили дело в отношении командира роты войсковой части А-2802 ВСУ лейтенанта Олега Ткаченко. Ему вменяют совершение преступлений по статье 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»).

Ранее Следственный комитет России (СКР) предъявил заочные обвинения военнослужащему Службы безопасности Украины Виталию Посохову за пытки российских военнослужащих. Следователи выявили факты причинения множественных телесных повреждений российским военным, в том числе с использованием огнестрельного оружия.