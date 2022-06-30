Авиакомпании отказались отвечать за застрявших в аэропорту пассажиров

Российские авиакомпании просят Минтранс отменить требование об охране невъездных туристов

Российские авиакомпании обратились в Минтранс с просьбой отменить новые правила пропуска пассажиров через госграницу, согласно которым, перевозчики ответственны за охрану и содержание в аэропортах иностранцев, получивших отказ во въезде в Россию. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) также попросили Минтранс пояснить формулировку «ответственность за охрану пассажиров и членов экипажей». По мнению главы АЭВТ Владимира Тасуна, перевозчик не имеет права ограничивать свободу передвижения человека, а также возможности привлекать охранные предприятия для его защиты.

«Непонятно, как найти сотрудников, которые будут нести ответственность вплоть до уголовной в случае побега пассажира или его суицидальных или преступных попыток», — сообщил «Ъ» источник в одной из российских авиакомпаний.

Отмечается, что ситуация создает путаницу в распределении расходов между перевозчиками и аэропортами. Например, «Уральские авиалинии» по устной договоренности обеспечивают проживание «невъездных», а авиагавани — питание и обратный билет. Тем не менее счета зачастую выставляются постфактум: по оценке некоторых собеседников издания, часть крупных аэроузлов трактуют новое требование «как возможность заработать».

«Центр управления наземным обслуживанием Внуково 17 июня уведомил руководителей авиакомпаний о новой услуге по содержанию не пропущенных в Россию пассажиров международных рейсов — за две тысячи рублей в сутки без учета питания и НДС. Собеседники в компаниях отметили, что сейчас это обходится им в три-четыре раза дешевле», — уточнили в «Ъ».

Ранее в феврале эксперты туристической отрасли дали советы на случай отмены или задержки рейса. Например, путешественникам рекомендовали покупать страховку (от невылета, задержки или опоздания на стыковочный перелет). Также пассажирам напомнили, что в таких случаях они вправе требовать у перевозчика возврата денег.