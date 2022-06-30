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Мэр Варшавы пожаловался пранкерам на проблемы с приемом украинских беженцев

Мэр Варшавы пожаловался Лексусу и Вовану на провальную политику властей по приему беженцев
Рафал Тшасковский

Рафал Тшасковский. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский пожаловался российским пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову) на провальную политику польских властей по приему украинских беженцев. Отрывок разговора был опубликован в их Telegram-канале.

От лица мэра Киева Владимира Кличко пранкеры спросили у Тшасковского, правда ли, что власти Польши сворачивают программы по поддержке украинских мигрантов.

В ответ на это польский чиновник рассказал о проблемах в стране. Он признался, что городскому бюджету не выделяют на эти цели нужного финансирования. «Да, потому что у нас нет денег, европейских денег, потому что наш национальный руководитель [президент республики Анджей Дуда] — для него мы враг. Проблема в отсутствии стратегии. Это значит, нам нужно делать все самостоятельно, потому что у нас нет национальной стратегии. Поэтому в разных городах такие разные подходы», — добавил он, указав, что власти перекладывают всю ответственность на местных управленцев.

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По словам Тшасковского, из-за прибытия в Варшаву украинских беженцев все системы города, включая водоснабжение и общественный транспорт, получили дополнительную нагрузку. Градоначальник отметил, что второй волны мигрантов Польша может не выдержать, так как их будет негде размещать.

«Об этом мы говорим правительству, об этом мы и говорим Европейскому союзу. У нас все мощности загружены. Поэтому мы и обращаемся за помощью. Потому что наше правительство, Дуда, заявил, что нам не нужен никакой центр приема беженцев. И они выдают поведение польского народа за свой собственный успех», — заключил он.

Ранее Вован и Лексус, притворившись Виталием Кличко, разыграли по видеосвязи бургомистра Берлина Франциску Гиффай и глав других европейских столиц.

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Варвара Кошечкина
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