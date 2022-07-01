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Гаджет Apple помог найти девять угнанных автомобилей

CTV News: умный маячок AirTag помог разыскать девять угнанных машин в Канаде

Фото: Swisshashtag / Wikimedia

Владелец автомобиля из Торонто (Канада) вернул свое транспортное средство с помощью умного маячка от Apple. Об этом сообщает телеканал CTV News.

Журналисты рассказали о мужчине из Торонто, который смог вернуть свой Range Rover после кражи. Автомобиль был угнан со стоянки рядом с домом потерпевшего, однако автолюбителю удалось разыскать его с помощью умных меток AirTag, спрятанных в машине. На месте полиция нашла девять ранее угнанных автомобилей.

Два месяца назад у жителя Торонто уже угоняли машину — после этого случая мужчина спрятал в разных местах авто три метки AirTag. По его словам, при обнаружении первого гаджета, который был спрятан в бардачке, воры могли выбросить его и успокоиться — на это и рассчитывал владелец внедорожника. После повторного случая угона пользователь зафиксировал предполагаемое местоположение авто через приложение Find My.

Мужчина прибыл на указанное место в сопровождении полиции. Кроме угнанного Range Rover на парковке, расположенной в одном из промышленных районов, обнаружили еще восемь машин, которые числились угнанными. В полиции заметили, что AirTag часто используют злоумышленники — они устанавливают маячки на стоящих в городе машинах, чтобы отследить, где проживают их владельцы.

В середине июня американские журналисты рассказали, что трекер AirTag от Apple помог полиции найти и задержать серийного вора. Злоумышленник похитил рюкзак жертвы, однако не знал, что в нем находится умный маячок.

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Андрей Ставицкий
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