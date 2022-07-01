Еврокомиссия призвала Украину «показать коррупции зубы»
Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила с обращением к украинской Верховной Раде и призвала местных чиновников усиленно работать ради вступления страны в Евросоюз. Ее цитату приводит издание Deutsche Welle (включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).
По мнению фон дер Ляйен, Киев уже добился хороших результатов в процессе преобразований, однако стране еще как минимум требуется «показать коррупции зубы» и эффективнее работать над рядом других обязательств. Глава ЕК добавила, что международное сообщество мобилизуется для поддержки усилий по восстановлению Украины.
«Ваш европейский путь и восстановление страны будут идти рука об руку... Чтобы максимизировать их эффект, инвестиции должны быть связаны с новой волной реформ», — заявила фон дер Ляйен.
23 июня главы государств Европейского союза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.