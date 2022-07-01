Россиянина задержали за попытку застрелить бизнесмена из ружья

В Архангельской области мужчина пытался застрелить предпринимателя ради автомобиля

В Архангельской области задержали 42-летнего ранее судимого россиянина за попытку застрелить из ружья предпринимателя. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, конфликт между мужчинами произошел в четверг, 30 июня, на производственной базе поселка Привокзальный. Уголовник, как он позже пояснил следователям, разозлился на то, что бизнесмен забрал у него автомобиль, часть денег за который он ему отдал с целью последующего выкупа. Однако ружье дало осечку, и оппонент остался жив.

СКР возбудил дело по статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ. «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы», — омтечает СКР.

9 июня сообщалось, что жителя Красноярска заподозрили в убийстве 72-летней пенсионерки ради денег и техники.