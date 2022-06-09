Россиянин представился соседом и убил пенсионерку ради денег и телевизора

Жителя Красноярска заподозрили в убийстве 72-летней пенсионерки ради денег и техники

В Красноярске 31-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве 72-летней пенсионерки. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным следствия, 6 июня фигурант представился соседом и зашел в квартиру потерпевшей на Спортивной улице якобы для того, чтобы решить проблемы с сантехникой. После этого мужчина нанес пожилой россиянке множественные удары по голове неустановленным предметом, от полученных повреждений она скончалась на месте. Затем подозреваемый забрал из квартиры деньги в размере 40 тысяч рублей, телевизор, компьютер, два мобильных телефона и скрылся с места происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, он выбросил оружие убийства.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника. В отношении него возбудили дело по статьям 105 («Убийство, сопряженное с разбоем») и 162 («Разбой») УК РФ. В ближайшее время ему предъявят обвинение и отправят в СИЗО.

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