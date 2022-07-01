Россияне пожаловались на оскорбительное послание в приложении Asos

Российские покупатели возмутились оскорбительным посланием на странице Asos в App Store

Российские покупатели пожаловались на оскорбительное послание в приложении британского ретейлера Asos. Соответствующее заявление появилось в магазине App Store.

Так, пользователи сети заметили, что после размещения обновления в разделе «Что нового» было опубликовано сообщение, текст которого гласил: «Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только те товары, которые доступны в твоей стране. Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?»

Скриншот: App Store

Это обращение на странице приложения возмутило россиян, и они высказали свое мнение в соцсетях — в частности, в Twitter. Одни критиковали представителей компании за непрофессионализм, другие увидели причину в некачественном переводе с английского языка. «Это очень непрофессионально», «Удачи вам с таким копирайтером», «Мой уровень пассивной агрессии: локализация Asos», «Деньги мои верните», «Перевод жесткий. Сравните интонацию и подачу с оригиналом», — писали юзеры.

После начала спецоперации на Украине многие бренды объявили о прекращении инвестиций в Россию или закрытии офлайн-магазинов. Об отмене продаж продукции российским покупателям заявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогично поступили модные бренды Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другие крупные компании.

В апреле покупатели, оплатившие товары в онлайн-магазине Asos, пожаловались, что не могут вернуть свои деньги. Известно, что на компанию были поданы жалобы от более чем 100 потребителей, сделавших более 200 заказов на сумму более 1 миллиона рублей.